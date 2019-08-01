PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Львівщині 11-річна дівчинка потонула на очах у ровесниць

У Львівські області 11-річна дівчинка потонула у стрімкій гірській річці на очах у своїх подруг.

На Львівщині 11-річна дівчинка потонула на очах у ровесниць

На Львівщині у райцентрі Стрий стався нещасний випадок – 11-річна дитина потонула у гірській річці.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомляють, що близько опівдня надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що у водоймі втопилася дитина.

Загибла відпочивала на річці Стрий зі своїми однокласницями.

Читайте: На Одещині внаслідок пожежі загинули четверо дітей

– Тіло дівчинки виявили в п’яти метрах від берега на глибині приблизно 2,5 метрів, – повідомили у поліції.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в місті Марганці під час купання у затопленому водою кар’єрі, на очах у відпочивальників потонув 11-річний хлопчик.

Джерело: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Найвищий бейсболіст світу в історії помер після нещасного випадку
На Волині жінка-військовий закопала у дворі немовля
Фінська лижниця померла у віці 36 років
На Львівщині чоловік підпалив себе на городі після сварки з дружиною
Трагедія на буровій під Харковом – робітника засипало грунтом
Видатний майстер шпигунства: помер розвідник Анатолій Баронін
Поляки зібрали 4,5 млн грн для родини українця, що помер на заробітках
На Київщині співробітники водоканалу загинули в каналізації
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка