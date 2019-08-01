У Львівські області 11-річна дівчинка потонула у стрімкій гірській річці на очах у своїх подруг.

На Львівщині у райцентрі Стрий стався нещасний випадок – 11-річна дитина потонула у гірській річці.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомляють, що близько опівдня надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що у водоймі втопилася дитина.

Загибла відпочивала на річці Стрий зі своїми однокласницями.

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– Тіло дівчинки виявили в п’яти метрах від берега на глибині приблизно 2,5 метрів, – повідомили у поліції.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в місті Марганці під час купання у затопленому водою кар’єрі, на очах у відпочивальників потонув 11-річний хлопчик.