У Львові патрульні врятували чоловіка, який хотів вкоротити собі віку.

У центрі Львова чоловік намагався зістрибнути з карнизу будівлі на вулиці Грушевського.

Патрульні приїхали на місце події, зайшли у приміщення та почали розмовляти з чоловіком. Вони розпитували його про життя, родину і він спочатку йшов на контакт.

Але в якийсь момент він розбив вікно та засунув собі до рота скло.

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Патрульний зрозумів, що не можна гаяти час та запитав, чи багато людей зібралося під вікном. Скориставшись моментом поки чоловік відвернувся, підбіг та витягнув його за руку.

Згодом 35-річного чоловіка госпіталізували медики.

До речі, в Ірпені молодий чоловік застрелився у відділенні поліції після спроби застрелити колишню дівчину і її хлопця.