У селі Миколаївської області у річці Південний Буг знайшли труп жінки, яку вбили.
У Миколаївській області у річці Південний Буг було знайдено тіло жінки, яка загинула насильницькою смертю. У неї на тулубі була мотузка з каменем.
До поліції про жахливу знахідку повідомили рибалки. На місце події прибула слідчо-оперативна група, бригада ДСНС і судово-медичний експерт.
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Рятувальники підняли тіло на берег, за попередніми даними жінці на момент смерті було близько 40 років. Вона могла пробути у воді більше тижня.
Для встановлення остаточної причини смерті труп направлено на проведення судово-медичної експертизи. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).
До речі, у Львівські області 11-річна дівчинка потонула у стрімкій гірській річці на очах у своїх подруг.