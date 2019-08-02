Поліція опублікувала відео затримання трьох чоловіків, які вкрали з супермаркету iBox з грошима.
Глава ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що в ніч на 29 липня в Києво-Святошинському районі троє чоловіків вкрали з супермаркету iBox з грошима.
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За його словами, штатний охоронець не зміг їм перешкодити.
Він опублікував відео крадіжки і затримання грабіжників зі спецназом, співробітниками кримінальної поліції і слідчими.
Джентельмени невдачі: поліція показала відео затримання злодіїв, які вкрали iBox / 5 фотографий
Раніше у Харківській та Дніпропетровській областях грабіжники також підірвали банкомати.
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