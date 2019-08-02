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На базі відпочинку в Одеській області 6-річний хлопчик загинув від удару струмом

У Кілійському районі Одеської області на одній з баз відпочинку 6-річна дитина загинула від удару струмом.

На базі відпочинку в Одеській області 6-річний хлопчик загинув від удару струмом

На базі відпочинку в Одеській області батьки знайшли мертвим свого 6-річного сина, який грав біля будиночка, де вони жили.

Сім’я приїхала на відпочинок з сусідньої держави.

Попередня причина смерті дитини – ураження струмом від мережі електроживлення бази відпочинку, яка прокладена в металевих трубах.

У поліції розповіли, що хлопчик грав біля будиночка, а коли батьки в черговий раз вийшли доглянути за сином, побачили його без свідомості.

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Вони відразу ж викликали швидку, але врятувати дитину не вдалося. Хлопчик помер по дорозі в лікарню.

Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

За фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями КК України: 115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) і 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Нагадаємо, в одному з сіл Кодимського району Одеської області 11-річна дівчинка загинула від удару струмом.

Джерело: Нацполіція

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