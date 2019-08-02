PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині стався витік хімічно-небезпечної речовини

У Веселинівському районі на Миколаївщині з цистерни стався витік хімічно-небезпечної речовини.

На Миколаївщині стався витік хімічно-небезпечної речовини

На станції Колосівка у Веселинівському районі на Миколаївщині з 60 тонної цистерни стався витік хімічно-небезпечної речовини.

Повідомлення про витік рятувальникам надійшло у п’ятницю о 08.45. Цистерну перемістили за межі населеного пункту на резервну колію задля уникнення затримок руху поїздів.

– Для забезпечення пожежної безпеки до місця залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожежно-рятувальної частини та пересувну хіміко-радіологічну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення, – сказано у повідомленні.

Група радіаційного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю провела заміри показників токсичності.

Читайте: Що саме потрапило в річку Рось – список речовин

За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено.

Нагадаємо, 9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Була прив’язана мотузка з каменем: на Миколаївщині у річці знайшли труп жінки
Витік титану на заводі у Запоріжжі: загрози населенню немає
У Миколаєві військовий на мопеді грабував жінок
Зеленський запропонував громаді скласти список кандидатів на пост голови Миколаївської ОДА
Чому ви до людей ставитесь, як до скотів? Зеленський наказав звільнитися в. о. голови Миколаївської ОДА
Загинув чоловік з дітьми. На Миколаївщині автобус зіткнувся з авто
На Миколаївщині знайшли мертвим кандидата в нардепи
За кермом була дитина. У ДТП під Миколаєвом загинув 10-річний хлопчик
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка