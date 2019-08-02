В одній з багатоповерхівок Кривого Рогу п’яний чоловік вирішив помститися сусідці, яка нібито затопила його квартиру.

У Кривому Розі п’яний чоловік вирішив заварити двері сусідці. Причиною такого рішення стало те, що вона нібито затопила його квартиру.

На допомогу він покликав свого кума і разом з ним вирішив “покарати” сусідку.

– Ми вийшли з донькою, попросили зупинити це, тому що це незаконно, на що він відповів: Це не наша справа і він розбирається сам, – розповіла свідок Марина Контар.

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Перелякана жінка одразу зателефонувала власниці квартири, а та вже викликала поліцію.

Жителі будинку кажуть, що це уже не перша небезпечна витівка чоловіка, адже одного разу він перекрив воду до нагрівачів сусідів, через що ті ледь не вибухнули.

До слова, дорогою до Одеси на автомобіль туристів напали невідомі, які розпилили газ і пошкодили автомобіль.