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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік під час обшуку викинувся з 10 поверху

У Києві чоловік під час слідчих дії у помешканні вистрибнув з балкону на 10 поверсі.

У Києві чоловік під час обшуку викинувся з 10 поверху

Правоохоронці проводили санкціоновані судом слідчі дії у помешканні киянина в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

– У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон – і стрибнув із 10 поверху, – розповіли у прес-службі ГУНП у Києві.

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Чоловік помер від отриманих травм внаслідок падіння.

Про подію також повідомлено представників Державного бюро розслідувань.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на проспекті Академіка Палладіна автомобіль Chevrolet протаранив фуру Renault.

Джерело: Нацполіція

Фото: Інформатор

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