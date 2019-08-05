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Факти / Надзвичайні події

У Кіровоградській області обірвався ліфт з двома людьми

У Кіровоградській області через обрив тросу впав вантажний ліфт з двома людьми.

Ліфт

У місті Гнутове Кіровоградської області вантажний ліфт з двома людьми впав з першого поверху у підвальне приміщення магазину.

Рятувальники, які прибули на місце події, дістали постраждалих і перенесли їх до карети швидкої допомоги.

Потерпілим знадобилася госпіталізація, тому їх забрали до Гайворонської центральної районної лікарні.

Читайте: У Тернополі чоловік загинув, впавши в шахту ліфта

Наразі фахівці з’ясовують, чому стався обрив тросу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Львівській області вантажний ліфт роздавив двох людей.

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