В Києві за адресою вулиця Жилянська, 30-А хлопець випав з загального балкона на 12 поверсі багатоповерхівки.
5 серпня близько 11.00 в Києві на Жилянській, 30-А стався трагічний випадок. Хлопець випав з загального балкона на 12 поверсі багатоповерхівки. Отримані при падінні травми виявилися не сумісними з життям.
За словами місцевого жителя, він перебував удома, коли почув різкий хлопок на вулиці. Вийшовши з під’їзду, він побачив, що на землі лежить хлопець. Очевидець викликав патрульну поліцію.
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В центрі Києва чоловік випав з балкону 12 поверху / 3 фотографии
Загиблому було близько 25 років. Місцеві жителі раніше не бачили його у цьому будинку, він впав з загального балкона.
Точні причини події встановлює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, в Одесі п’ятирічна дівчинка загинула у результаті падіння з десятого поверху.
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