В Києві за адресою вулиця Жилянська, 30-А хлопець випав з загального балкона на 12 поверсі багатоповерхівки.

5 серпня близько 11.00 в Києві на Жилянській, 30-А стався трагічний випадок. Хлопець випав з загального балкона на 12 поверсі багатоповерхівки. Отримані при падінні травми виявилися не сумісними з життям.

За словами місцевого жителя, він перебував удома, коли почув різкий хлопок на вулиці. Вийшовши з під’їзду, він побачив, що на землі лежить хлопець. Очевидець викликав патрульну поліцію.

Читайте: На Львівщині чоловік випав з кошика повітряної кулі











В центрі Києва чоловік випав з балкону 12 поверху / 3 фотографии

Загиблому було близько 25 років. Місцеві жителі раніше не бачили його у цьому будинку, він впав з загального балкона.

Точні причини події встановлює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в Одесі п’ятирічна дівчинка загинула у результаті падіння з десятого поверху.