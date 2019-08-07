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Факти / Надзвичайні події

У Туреччині автобус із туристами зірвався у 20-метрову прірву

У Туреччині в результаті аварії автобуса одна людина загинула і ще 11 постраждали.

У Туреччині автобус із туристами зірвався у 20-метрову прірву

У Туреччині автобус із туристами потрапив у ДТП. Аварія сталася вдень у вівторок, 6 серпня.

Автобус під час поїздки на сафарі у горах біля курортного району Манавгат впав з висоти 20 метрів. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

За повідомленням місцевої газети, у ДТП постраждали 11 іноземних туристів. Ще одна людина загинула.

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У генконсульстві Росії в Антальї вже заявили, що в автобусі знаходилися громадяни РФ. Шестеро з них постраждали і були госпіталізовані. Уточнюється, що серед них важко постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 липня в Туреччині перекинувся автобус із туристами, в результаті чого постраждали 25 осіб.

Джерело: Інтерфакс

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