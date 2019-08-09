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Факти / Надзвичайні події

В Одесі вітер перекинув надувну гірку – постраждала дитина

В Одесі на пляжі вітер повалив надувну гірку, в результаті чого постраждала дитина.

В Одесі вітер перекинув надувну гірку – постраждала дитина

В Одесі на пляжі 14 станція Великого фонтану біля ресторану Ікра сильний вітер перекинув надувну гірку.

У цей момент біля атракціону знаходилася дитина.

Очевидці викликали на місце події швидку допомогу. За попередньою інформацією, дитина отримала забої та садна.

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До слова, раніше Факти ICTV писали про негоду в Одесі. Там повалені дерева і сильна злива паралізували рух трамваїв.

Джерело: Odessa.online

Фото: Odessa.online

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