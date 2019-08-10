У селі Софіївська Борщагівка група людей влаштувала стрілянину.
9 серпня у результаті стрілянини в селі Софіївська Борщагівка (Київська область) чоловік отримав сім вогнепальних поранень.
Правоохоронці затримали групу зловмисників приблизно через годину після введення плану Перехоплення.
Підозрюваними у скоєнні злочину виявилися уродженці Харківської області, а один з них у минулому міг мати відношення до МВС.
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Потерпілого доставили до лікарні, де за його життя борються лікарі.
Правоохоронці продовжують слідчі дії.
До слова, в Одесі в через кішку сталася стрілянина у дворі одного з багатоповерхових будинків.
Джерело: Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов