У селі Софіївська Борщагівка група людей влаштувала стрілянину.

9 серпня у результаті стрілянини в селі Софіївська Борщагівка (Київська область) чоловік отримав сім вогнепальних поранень.

Правоохоронці затримали групу зловмисників приблизно через годину після введення плану Перехоплення.

Підозрюваними у скоєнні злочину виявилися уродженці Харківської області, а один з них у минулому міг мати відношення до МВС.

Дивіться відео: Чоловік дістав сім вогнепальних поранень від людей, яким заборгував чимало грошей











Сім вогнепальних поранень – під Києвом сталася стрілянина / 3 фотографии

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Потерпілого доставили до лікарні, де за його життя борються лікарі.

Правоохоронці продовжують слідчі дії.

До слова, в Одесі в через кішку сталася стрілянина у дворі одного з багатоповерхових будинків.

Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов