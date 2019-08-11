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Факти / Надзвичайні події

Гонки з поліцією: в Києві на Позняках водій Audi влетів в Seat

У Києві на перетині вулиці Здолбунівської і проспекту Петра Григоренка сталася аварія за участю автомобілів Audi A4 і Seat Ibiza.

Гонки з поліцією: в Києві на Позняках водій Audi влетів в Seat

У Києві на Позняках водій Audi влетів в Seat і намагався втекти з місця події.

На перетині вулиці Здолбунівської і проспекту Петра Григоренка водій Audi4 зробив різкий маневр, щоб потрапити на проспект. Це призвело до зіткнення.

Audi зачепив Seat і прочесав його передню частину правим боком.

Після вчинення ДТП водій Audi4 продовжив рух по проспекту Григоренка і спробував втекти з місця події.

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Але екіпаж патрульної поліції завадив втечі. Буквально в декількох кварталах від місця події втікача вдалося затримати.

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Гонки з поліцією: в Києві на Позняках водій Audi влетів в Seat / 7 фотографий

Він заявив, що не винен в аварії, а просто не розрахував відстань між машинами під час маневру. Свою спробу втечі заперечує.

– Я не тікав від поліції. Просто адреналін був, – підсумував водій Audi.

Від проходження тесту на наявність алкоголю в крові він відмовився.

В результаті аварії, чоловік, який був за кермом Seat отримав травму голови.

До слова, у Житомирській області більше 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення автомобіля BMW і пасажирського мікроавтобуса.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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