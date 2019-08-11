На Полтавщині в автокатастрофі, що сталася 10 серпня на трасі Київ-Харків під Решетилівкою, загинула провідна солістка Харківського національного академічного театру опери та балету Світлана Ісакова.

Художній керівник театру Олег Орищенко повідомив, що в ДТП, яке сталося 10 серпня загинула відома українська балерина Світлана Ісакова.

– Повертаючись з чоловіком з відпустки на маршрутці з Борисполя в Харків в автокатастрофі після численних травм у Полтавській лікарні померла провідна солістка балету Світлана Ісакова.

Її життя обірвалося на 31 році життя. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким. Про дату і місце прощання буде відомо в понеділок, – написав він.