На Полтавщині в автокатастрофі, що сталася 10 серпня на трасі Київ-Харків під Решетилівкою, загинула провідна солістка Харківського національного академічного театру опери та балету Світлана Ісакова.
Художній керівник театру Олег Орищенко повідомив, що в ДТП, яке сталося 10 серпня загинула відома українська балерина Світлана Ісакова.
– Повертаючись з чоловіком з відпустки на маршрутці з Борисполя в Харків в автокатастрофі після численних травм у Полтавській лікарні померла провідна солістка балету Світлана Ісакова.
Її життя обірвалося на 31 році життя. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким. Про дату і місце прощання буде відомо в понеділок, – написав він.
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Нагадаємо, 10 серпня близько першої години ночі на автотрасі Київ-Харків між селами Білоцерківка і Коноплянка водій автобуса Setra 317 допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen LT 35.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці пригоди, а 31-річна пасажирка в міській лікарні.