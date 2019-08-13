Співробітники правоохоронних органів провели перевірку 52 об’єктів у Харкові через інформацію про замінування.

На електронну пошту поліції Харкова надійшло повідомлення про мінування 52 об’єктів у місті. Після перевірки виявилося, що воно помилкове.

Правоохоронці оглянули 22 торгові центри, 21 житловий будинок, 8 медустанов та аеропорт.

– Під час оглядів місць подій і прилеглих територій вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено, – йдеться у повідомленні.

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Під час перевірки інформації про замінування правоохоронці не проводили евакуацію громадян.

Проводяться дії для встановлення особи “мінера” ​​і його подальшого затримання.

До слова, київські поліцейські отримали нове повідомлення про масове мінування мостів, торгових центрів, аеропорту та вокзалу столиці.