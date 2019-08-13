Бази вакансій в інтернеті переповнені пропозиціями легкого заробітку. Експерти переконують – це небезпечно і радять бути обережними, коли шукаєте роботу.

Влаштувавшись на таку, на перший погляд, легку роботу, ви можете стати співучасником злочину.

Єдиний ваш обов’язок – знімати готівку з карток, які надсилає роботодавець, передавати гроші з кур’єром в невідомому напрямку та отримувати за це свій відсоток.

Нібито нічого протизаконного у цьому немає, але це не так.

– Учасники такої схеми мають розуміти, що вони є учасниками правопорушень, – застерігає колишній слідчий Руслан Сушко.

За його словами, людей, які працюють за такими грошовими схемами, називають дропи або мули.

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Зазвичай, роботодавці шукають людей на території колишнього СНД. Вік та освіта значення не мають, треба лише тримати язик за зубами.

Сушко каже, що відстежувати подібні фінансові махінації має податкова і поліція.

– Вони можуть вирахувати неплатників податків, перевірити їх і притягнути до відповідальності, – наголосив він та порадив не реагувати на такі оголошення.

Не дивуйтеся, якщо з вас зроблять цапа відбувайла та кинуть за грати.

До слова, Факти ICTV розповідали про роботу для студентів влітку.