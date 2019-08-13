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Факти / Надзвичайні події

Небезпечні вакансії, через які можна потрапити за грати

Бази вакансій в інтернеті переповнені пропозиціями легкого заробітку. Експерти переконують – це небезпечно і радять бути обережними, коли шукаєте роботу.

Банкомат

Влаштувавшись на таку, на перший погляд, легку роботу, ви можете стати співучасником злочину.

Єдиний ваш обов’язок – знімати готівку з карток, які надсилає роботодавець, передавати гроші з кур’єром в невідомому напрямку та отримувати за це свій відсоток.

Нібито нічого протизаконного у цьому немає, але це не так.

– Учасники такої схеми мають розуміти, що вони є учасниками правопорушень, – застерігає колишній слідчий Руслан Сушко.

За його словами, людей, які працюють за такими грошовими схемами, називають дропи або мули.

ЧитайтеРобота за кордоном: як не потрапити на гачок аферистів

Зазвичай, роботодавці шукають людей на території колишнього СНД. Вік та освіта значення не мають, треба лише тримати язик за зубами.

Сушко каже, що відстежувати подібні фінансові махінації має податкова і поліція.

– Вони можуть вирахувати неплатників податків, перевірити їх і притягнути до відповідальності, – наголосив він та порадив не реагувати на такі оголошення.

Не дивуйтеся, якщо з вас зроблять цапа відбувайла та кинуть за грати.

До слова, Факти ICTV розповідали про роботу для студентів влітку.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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