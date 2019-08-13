У Сумах жінці під час операції пошкодили внутрішні органи, внаслідок чого вона померла.

У Сумах 61-річна жінка звернулася за допомогою до лікарів у липні 2018 року.

Лікар-акушер не провела повного медичного обстеження і без будь-яких медичних показань провела операцію. Під час якої лікар пошкодив пацієнтці внутрішні органи.

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На наступний день у постраждалої виявили ускладнення і прооперували ще раз. Проте 1 серпня 2018 року вона померла.

Під час розтину у жінки виявили травми органів черевної порожнини, що призвело до розвитку гострого фібринозно-гнійного перитоніту, інтоксикації організму і поліорганної недостатності.

Акушера-гінеколога повідомили про підозру у вчиненні злочину, їй загрожує позбавлення волі на строк до 2 років.

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Джерело: прокуратура Сумської області