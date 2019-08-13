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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі поліцейський застрелився у відділенні

В аеропорту Дніпропетровськ у відділенні поліції застрелився співробітник правоохоронних органів.

поліція

У Дніпрі застрелився співробітник Нацполіції. Він наклав на себе руки у відділенні поліції в аеропорту Дніпропетровськ.

Чоловік зайшов у кімнату відпочинку і вистрілив собі у голову з табельного пістолета. Це сталося 12 серпня.

Читайте: Вийшов на балкон: у Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер

Розпочато досудове розслідування.

До речі, у Затоці Одеської області двоє торговців напали на співробітників поліції, які проводили рейд торгових місць.

Джерело: Українські новини

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