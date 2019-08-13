У Кривому Розі хлопчик застряг головою у віконній решітці на першому поверсі.
13 серпня на вулиці Едуарда Фукса Покровського району Кривого Рога 6-річний хлопчик застряг головою у віконній решітці. Це сталося на першому поверсі.
Про це у Службу порятунку повідомила о 14.18 громадянка.
До місця виклику негайно приїхали рятувальники ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили хлопчика з віконної решітки. Дитину оглянули лікарі, її стан здоров’я задовільний.
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До порятунку дитини було залучено сім чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.
До речі, у Херсоні містяни побачили на даху магазину 5-річного хлопчика та визвали поліцію.