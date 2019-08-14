В Одесі розпочато розслідування за фактом травмування дитини, що впала з висоти в центрі соціально-психологічної реабілітації.

В Одесі у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей під час денної прогулянки зі своєю групою у дворі дитячого закладу 8-річний хлопчик зісковзнув з арки для винограду і дістав тілесні ушкодження.

За словами виховательки, вона в цей час відволіклася на інших дітей.

У центрі дитині надали домедичну допомогу і викликали швидку. Наразі хлопчика, який отримав складні травми та переломи, госпіталізували медики.

У Київському відділі поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Читайте: Табір Вікторія відкрився після пожежі та прийняв дітей

За словами громадської діячки Зої Мельник, у цьому центрі соціально-психологічної реабілітації нібито постійно порушуються права дітей, а згадану вище НП намагалися “зам’яти”.

– Дитина під час прогулянки, перебуваючи у дворі центру, без нагляду вихователів, залізла на арку з виноградом і зірвалася з неї, внаслідок чого дістала множинні переломи, – стверджує Мельник.

Мельник зазначила, що після отримання контактів родичів постраждалої дитини громадські активісти вживатимуть заходів з надання відповідної допомоги, в тому числі юридичної.

Нагадаємо, в Одесі на пляжі вітер повалив надувну гірку, в результаті чого постраждала дитина.