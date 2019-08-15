У Києві біля станції метро Лісова згоріла дотла маршрутка.
У Києві біля станції метро Лісова загорілося маршрутка Київ-Бровари.
Водій транспортного засобу розповів, що почув хлопок, а потім почалася пожежа.
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Через деякий час палаючу маршрутку загасили. Транспорт вигорів повністю.
Постраждалих і жертв немає.
Згідно з dtp.kiev.ua, причиною пожежі став коктейль Молотова, який кинули у салон маршрутного таксі.
Кинули коктейль Молотова: в Києві на метро Лісова згоріла маршрутка / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули дві людини, 13 – постраждали.
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