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Факти / Надзвичайні події

Кинули коктейль Молотова: в Києві на метро Лісова згоріла маршрутка

У Києві біля станції метро Лісова згоріла дотла маршрутка.

Кинули коктейль Молотова: в Києві на метро Лісова згоріла маршрутка

У Києві біля станції метро Лісова загорілося маршрутка Київ-Бровари.

Водій транспортного засобу розповів, що почув хлопок, а потім почалася пожежа.

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Через деякий час палаючу маршрутку загасили. Транспорт вигорів повністю.

Постраждалих і жертв немає.

Згідно з dtp.kiev.ua, причиною пожежі став коктейль Молотова, який кинули у салон маршрутного таксі.

 

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Кинули коктейль Молотова: в Києві на метро Лісова згоріла маршрутка / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули дві людини, 13 – постраждали.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор, Київ оперативний

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