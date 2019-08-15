В Україні через негоду понад 150 населених пунктів залишилися без електрики.
Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 151 населений пункт в 5 областях України.
У Чернігівській області – 61, у Львівській – 34, у Тернопільській – 25, в Чернівецькій – 19 та у Волинській – 12.
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Крім того, внаслідок негоди залишаються частково зруйнованими 174 (було 227) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Раніше Факти ICTV писали, що 15 серпня в Україні дощитиме лише на заході, на решті території сухо.
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