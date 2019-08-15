PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Негода в Україні: понад 150 населених пунктів залишилися без світла

В Україні через негоду понад 150 населених пунктів залишилися без електрики.

Негода в Україні: понад 150 населених пунктів залишилися без світла

Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 151 населений пункт в 5 областях України.

У Чернігівській області – 61, у Львівській – 34, у Тернопільській – 25, в Чернівецькій – 19 та у Волинській – 12.

Читайте: Негода в Україні: град розміром з яйце, затоплення, відключення світла у 5 областях

Крім того, внаслідок  негоди залишаються частково зруйнованими 174 (було 227) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Раніше Факти ICTV писали, що 15 серпня в Україні дощитиме лише на заході, на решті території сухо.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Негода в Україні: град розміром з яйце, затоплення, відключення світла у 5 областях
Живуть в руїнах два місяці: на Прикарпатті людям не надали компенсації від повені
На Одещині негода перекинула 2-поверховий дім і поставила його на авто
Відремонтовано розмиту негодою дорогу до Затоки та Кароліно-Бугазу
В Одесі вітер перекинув надувну гірку – постраждала дитина
Повалені дерева та півметра води – наслідки негоди в Одесі
Негода в Україні: знеструмлено 205 населених пунктів у шести областях
Люди рятувалися на дахах! На Одещині селевий потік знищив майно і вбив чоловіка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка