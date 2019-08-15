Пасажир літака А321 авіакомпанії Уральські авіалінії, що виконував рейс за маршрутом Жуковський – Сімферополь, зняв аварійну посадку лайнера в Підмосков’ї.

Під Москвою вранці 15 серпня дивом не розбився пасажирський літак з 233 людьми на борту – аварійну посадку зняв на відео пасажир рейсу, що летів до окупованого Сімферополя.

За попередніми даними Росавіації, на зльоті літак зіткнувся зі зграєю чайок, потрапляння яких у двигуни призвело до значних перебоїв у їх роботі.

Вимушене приземлення літака сталося на кукурудзяному полі.

Читайте: Літак з командою співачки Pink загорівся у небі над Данією

Нагадаємо, вранці 15 серпня літак А321 рейсу Жуковський-Сімферополь з 226 пасажирами та сімома членами екіпажу здійснив аварійну посадку в Підмосков’ї, отримали забої 23 пасажири, зокрема дев’ять дітей.

Джерело: Росавиация

Відео: Baza