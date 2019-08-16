В Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 дітей, які відпочивали у приватній садибі.

В Івано-Франківській області 13 дітей були госпіталізовані до лікарні із харчовим отруєнням.

– У ніч з 15 на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 – 2007 р. н.), які відпочивали у приватній садибі Горицвіт у селі Верхній Ясинів Верховинського району, – повідомили у відомстві.

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Усього в садибі відпочиває 30 дітей. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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