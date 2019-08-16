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Гвалтували труп і вирізали органи: під Одесою засудили обвинувачуваних у вбивстві

В Одеській області засудили двох жителів Чорноморська обвинувачених у вбивстві дівчини.

Гвалтували труп і вирізали органи: під Одесою засудили обвинувачуваних у вбивстві

В Одеській області Овідіопольський районний суд оголосив вирок двом обвинуваченим у вбивстві дівчини і нарузі над тілом.

30 червня 2016 року двоє хлопців купили алкогольні напої та покликали знайому дівчину відпочити вночі на пляжі.

Слідство встановило, що один з хлопців запропонував іншому вбити їх подругу. Так один з них затіяв з дівчиною сварку, побив її таповалив на пісок, а інший задушив жертву.

Після цього вони роздягли вбиту, сховали її речі, а тіло в кущі. На наступний день вони повернулися і по черзі скоїли з нею статевий акт, помили тіло в морі, а після вирізали деякі органи.

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Під час суду один з чоловіків розповів, що дівчина була коханою його друга. Вона розповіла йому, що нещодавно у неї померла мати і їй потрібні гроші. Підозрюваний погодився заплатити їй за секс з ним.

Коханий дівчини заснув, але коли під час статевого акту коханої та товариша прокинувся і через зраду вирішив вбити жінку.

Суд визнав одного з чоловіків винним у вбивстві (ст.115 ККУ) та нарузі над тілом (ст. 297 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Його приятеля засудили тільки за наругу над тілом, він отримав 6 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чехії українця Андрія Мацолу засудили до 17,5 років в’язниці за вбивство повії у місті Тепліце.

Джерело: Пушкінська 

Фото: Dreamstime

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