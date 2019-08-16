У Чернівцях продавчиня однієї з ювелірних крамниць упродовж місяця привласнювала коштовні вироби.

У Чернівцях впродовж місяця, з 14-го липня до 14 серпня, 28-річна продавчиня однієї з ювелірних крамниць привласнювала коштовні прикраси.

Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 тис. грн.

За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За вказаним фактом слідчі Чернівецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за привласнення майна або заволодіння його шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві недалеко від Дарницької площі співробітник ломбарду закрив клієнта в приміщенні, забравши у нього $51,5 тис.