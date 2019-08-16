У Кременчуці внаслідок падіння з дев’ятого поверху загинув хлопчик чотирьох років.

У Кременчуці на Полтавщині в результаті падіння з вікна багатоповерхівки загинув 4-річний хлопчик.

Прес-офіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко-Волювач повідомила, що дитина перебувала на кухні і забралася на підвіконня. Вікно було відчинене. Хлопчик сперся на антимоскітну сітку і вона відпала, не витримавши його вагу.

– Проведеними реанімаційними заходами медиків, врятувати хлопчика не вдалося. Дитина померла в кареті швидкої допомоги, – зазначила офіцер.

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За даними поліції, у той самий день подібний випадок стався і в Горішніх Плавнях. Там ровесник загиблого за подібних обставин випав з третього поверху спальні.

З важкими тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості дитину доправили до лікарні.

Нагадаємо, в Одесі п’ятирічна дівчинка загинула у результаті падіння з десятого поверху.