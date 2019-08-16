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Під Києвом напали на нардепа Купрія: поліція ввела план Перехоплення

У Гостомелі Київської області напали на народного депутата Віталія Купрія. Введена спецоперація Перехоплення.

Під Києвом напали на нардепа Купрія: поліція ввела план Перехоплення

16 серпня близько 10 години двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом Терен-4 та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти. Експертиза встановить, що це за речовина.

Введено спеціальну поліцейську операцію Перехоплення. Поліція розшукує нападників на народного депутата.

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Встановлено, що після інциденту зловмисники втекли на автомобілі Opel сірого кольору.

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Позафракційний нардеп Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook повідомив, що шукають нападників на нього.

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Під Києвом напали на нардепа Купрія: поліція ввела план Перехоплення / 3 фотографии

До речі, в Одесі засідання облради почалося з бійки. А під будівлею проходить відразу кілька акцій протесту.

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