Наркобарон Амос Дов Сілвер втік від СБУ в аеропорту Бориспіль під час екстрадиції його до Ізраїлю.

Засновник мережі масового розповсюдження канабісу Telegrass Амос Дов Сілвер утік в аеропорту Бориспіль від Служби безпеки України.

Перед посадкою у літак до Тель-Авіва з Сілвера зняли електронний браслет, аби пройти перевірку на металодетекторі. Проте ізраїльські правоохоронці не встигли вчасно направити до Сілвера супровід і він утік через Duty Free.

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Українські правоохоронці розшукували злочинця з фото, яке зробили за кілька хвилин до його зникнення. Вони запевняють, що скоро затримають утікача.

Столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом втечі Амоса Дов Сілвера.

Раніше Факти ICTV писали, що у Гостомелі Київської області напали на народного депутата Віталія Купрія. Введена спецоперація Перехоплення.

Фото: Amos Dov Silver