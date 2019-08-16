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Факти / Надзвичайні події

Зайшов у Duty Free. У Борисполі наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією

Наркобарон Амос Дов Сілвер втік від СБУ в аеропорту Бориспіль під час екстрадиції його до Ізраїлю.

Зайшов у Duty Free. У Борисполі наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією

Засновник мережі масового розповсюдження канабісу Telegrass Амос Дов Сілвер утік в аеропорту Бориспіль від Служби безпеки України.

Перед посадкою у літак до Тель-Авіва з Сілвера зняли електронний браслет, аби пройти перевірку на металодетекторі. Проте ізраїльські правоохоронці не встигли вчасно направити до Сілвера супровід і він утік через Duty Free.

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Українські правоохоронці розшукували злочинця з фото, яке зробили за кілька хвилин до його зникнення. Вони запевняють, що скоро затримають утікача.

Столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом втечі Амоса Дов Сілвера.

Раніше Факти ICTV писали, що у Гостомелі Київської області напали на народного депутата Віталія Купрія. Введена спецоперація Перехоплення.

ФотоAmos Dov Silver

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