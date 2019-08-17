Об’єкти бізнесмена Вадима Чорного, який є власником готелю Токіо Стар, перевірять на наявність порушень.
Мер Одеси Геннадій Труханов прибув до готелю Токіо Стар, в якому сталася пожежа. Він заявив, що розгляд проводитиметься не тільки за вказаною будівлей, а й іншим об’єктам бізнесмена Вадима Чорного.
За його словами, через порушення техніки пожежної безпеки можуть закрити підземний торговий центр на Грецькій площі.
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Чорний, в свою чергу, заявив, що сигналізація та інша техніка в Токіо Стар були справні.
– Персонал організовано вивів гостей – крім тих, хто не відповідав ні на дикий стукіт у двері, ні на сигналізацію. Відбулася величезна трагедія в людських життях, – сказав бізнесмен.
Він додав, що готовий нести повну відповідальність у разі встановлення вини.
До слова, з’явилося перше відео готелю Токіо Стар після пожежі.
Фото: Вадим Чорний