Об’єкти бізнесмена Вадима Чорного, який є власником готелю Токіо Стар, перевірять на наявність порушень.

Мер Одеси Геннадій Труханов прибув до готелю Токіо Стар, в якому сталася пожежа. Він заявив, що розгляд проводитиметься не тільки за вказаною будівлей, а й іншим об’єктам бізнесмена Вадима Чорного.

За його словами, через порушення техніки пожежної безпеки можуть закрити підземний торговий центр на Грецькій площі.

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Чорний, в свою чергу, заявив, що сигналізація та інша техніка в Токіо Стар були справні.

– Персонал організовано вивів гостей – крім тих, хто не відповідав ні на дикий стукіт у двері, ні на сигналізацію. Відбулася величезна трагедія в людських життях, – сказав бізнесмен.

Він додав, що готовий нести повну відповідальність у разі встановлення вини.

До слова, з’явилося перше відео готелю Токіо Стар після пожежі.

Фото: Вадим Чорний