У Кольюрі (Франція) стався вибух, у результаті якого постраждали дев’ять осіб.
Дев’ять осіб отримали опіки під час піротехнічного шоу в Кольюрі (Франція).
На одній з барж, з яких запускали салют, стався вибух, через який кілька палаючих частин потрапили у натовп глядачів.
Госпіталізація знадобилася трьом постраждалим.
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Двох людей вже виписали з лікарні, один потерпілий все ще перебуває під наглядом лікарів.
Правоохоронці почали розслідування події, встановлюються всі обставини, які призвели до вибуху.
До слова, у Канаді сталася ДТП, в результаті якої прогримів сильний вибух.
Джерело: 20 minutes
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