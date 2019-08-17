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Факти / Надзвичайні події

У Франції на піротехнічному шоу стався вибух – дев’ять постраждалих

У Кольюрі (Франція) стався вибух, у результаті якого постраждали дев’ять осіб.

Салют

Дев’ять осіб отримали опіки під час піротехнічного шоу в Кольюрі (Франція).

На одній з барж, з яких запускали салют, стався вибух, через який кілька палаючих частин потрапили у натовп глядачів.

Госпіталізація знадобилася трьом постраждалим.

Читайте: Українця засудили на 17,5 років за вбивство повії у Чехії

Двох людей вже виписали з лікарні, один потерпілий все ще перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці почали розслідування події, встановлюються всі обставини, які призвели до вибуху.

До слова, у Канаді сталася ДТП, в результаті якої прогримів сильний вибух.

Джерело: 20 minutes

Фото: Dreamstime

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