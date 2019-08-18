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Факти / Надзвичайні події

Наркобарона-втікача екстрадували в Ізраїль

Наркобарона Амоса Дов Сілвера, який 15 серпня втік від СБУ в аеропорту Бориспіль, з другої спроби екстрадували до Ізраїлю.

наркобарон Амос Дов Сільвер

Амоса Дов Сільвера вночі 18 серпня екстрадували до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль.

Прес-секретар Лариса Сарган пообіцяла пізніше повідомити деталі щодо екстрадиції організатора міжнародного наркокартелю.

ЧитайтеБританського легкоатлета спіймали на кокаїні

Нагадаємо, ввечері 15 серпня засновник мережі розповсюдження канабісу Telegrass Амос Дов Сілвер утік в аеропорту Бориспіль від співробітників Служби безпеки України.

ФотоAmos Dov Silver

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