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Вибух на весіллі у Кабулі: 63 загиблих, понад 180 постраждалих

Внаслідок теракту під час весільної церемонії у Кабулі, столиці Афганістану, загинули щонайменше 63 людини, ще понад 180 отримали поранення.

Вибух на весіллі у Кабулі

У Кабулі терорист-смертник підірвав себе під час весілля.

Теракт стався 17 серпня близько 21.00 за київським часом.

У банкетному залі святкували весілля представники мусульманської громади шиїтів.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за теракт.

ЧитайтеВибух у Кабулі: загинули понад 50 осіб

Нагадаємо, у червні у Багдаді через вибух у мечеті загинули та постраждали люди.

Джерело: TOLOnews

Фото: TOLOnews

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