У Броварах Київської області чоловік напав на працівника ферми, щоб викрасти корову.
30-річний нападник вдарив працівника ферми у щелепу – той втратив свідомість.
Поліцію викликали інші співробітники тваринницької ферми, які стали свідками розбійного нападу.
З’ясувалося, що затриманого розшукує поліція Чернігова за неявку до суду.
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Водночас нещодавно його випустили під домашній арешт за аналогічний злочин.
Відкрито провадження за двома статтями ККУ – ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 186 (Грабіж).
Розбій на фермі під Києвом – чоловік намагався вкрасти корову / 2 фотографии
До слова, у Харкові чоловік, погрожуючи жінці-касиру, вкрав 2 тис. грн і зник.
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