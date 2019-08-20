У Броварах Київської області чоловік напав на працівника ферми, щоб викрасти корову.

30-річний нападник вдарив працівника ферми у щелепу – той втратив свідомість.

Поліцію викликали інші співробітники тваринницької ферми, які стали свідками розбійного нападу.

З’ясувалося, що затриманого розшукує поліція Чернігова за неявку до суду.

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Водночас нещодавно його випустили під домашній арешт за аналогічний злочин.

Відкрито провадження за двома статтями ККУ – ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 186 (Грабіж).







Розбій на фермі під Києвом – чоловік намагався вкрасти корову / 2 фотографии

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