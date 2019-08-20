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Факти / Надзвичайні події

У Бразилії озброєний чоловік захопив автобус з пасажирами

На мосту Ріо-Нітерой в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса.

Захоплення заручників у Бразилії

Правоохоронці ведуть переговори з чоловіком, який захопив автобус з пасажирами на мосту Ріо-Нітерой у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Зловмисник озброєний револьвером та електрошокером.

Відомо, що чоловік представився офіцером військової поліції. Він загрожує залити автобус бензином.

Зараз немає інформації про те, чого саме вимагає зловмисник, однак він випустив з автобуса шістьох людей.

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За попередніми даними, в автобусі все ще тримають 11 заручників.

Рух по мосту перекрито, на місці події перебувають співробітники спецназу і бригади швидкої допомоги.

До слова, у Києві неподалік від метро Голосіївська сталася стрілянина.

Джерело: Globo

Фото: TTs Brasil – News

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