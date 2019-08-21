У Харківській області дитина випала з вікна, коли батьки були на роботі.

У Сахновщинському районі Харківської області з вікна другого поверху випала дівчинка у віці 1 рік 10 місяців.

Дитину у важкому стані з травмами голови госпіталізували.

– Дівчинка перебувала вдома з 11-річною сестрою, поки батьки були на роботі. Вікно в кімнаті було відкрите, – розповіли в ГУНП в Харківській області.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на Харківщині на подвір’ї дачного будинку в селі Слобожанське Нововодолазького району сусідка виявила тіло 15-річної дівчини.