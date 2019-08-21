PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Залишили на 11-річну сестру: на Харківщині з вікна випала однорічна дівчинка

У Харківській області дитина випала з вікна, коли батьки були на роботі.

Залишили на 11-річну сестру: на Харківщині з вікна випала однорічна дівчинка

У Сахновщинському районі Харківської області з вікна другого поверху випала дівчинка у віці 1 рік 10 місяців.

Дитину у важкому стані з травмами голови госпіталізували.

– Дівчинка перебувала вдома з 11-річною сестрою, поки батьки були на роботі. Вікно в кімнаті було відкрите, – розповіли в ГУНП в Харківській області.

Читайте: У Києві рятувальники зняли шістьох малолітніх руферів з Північного моста

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на Харківщині на подвір’ї дачного будинку в селі Слобожанське Нововодолазького району сусідка виявила тіло 15-річної дівчини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт
Від удару відірвало ногу: в Києві Mercedes на смерть збив дівчину
Впали на бетон із 30-метрової висоти. Подробиці НП під час джампінгу в Буковелі
На Київщині в ДТП загинув поліцейський та 7-річна дитина
Слава Камінська показала чоловіка, який її переслідує та погрожує
На Черкащині маршрутка потрапила у ДТП: троє загиблих, дев’ять у лікарні
Смертельна ДТП у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет
Зайшов у Duty Free. У Борисполі наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка