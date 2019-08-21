Правоохоронці розкрили вбивство двох жінок, які ще у суботу, 17 серпня, виїхали на авто з Броварів у напрямку Києва і зникли.

Обох жінок – 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську, які зникли кілька днів тому, вбили на замовлення.

Затримано чотирьох підозрюваних в організаціі та виконанні замовного вбивства, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, головним замовником вбивства став колишній чоловік Надії Головач – у них були судові суперечки через поділ майна після розлучення.

Читайте: Подвійне вбивство: у Чернігові розстріляли чоловіка та жінку

При цьому, як зазначила Сарган, він діяв у змові з теперішньою дружиною.

– Замовив та проплатив вбивство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судимого за умисні вбивства. Життя двох осіб замовники оцінили у $50 тис. Усіх причетних до резонансного злочину затримано, – додала вона.

Раніше Факти ICTV писали, що на Солом’янці у Києві чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, але, отримавши відмову, дістав ніж та наніс кілька ударів у груди та шию.

Джерело: Лариса Сарган