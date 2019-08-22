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Факти / Надзвичайні події

На Запоріжжі 16-річна дівчина вистрілила з рушниці подрузі в обличчя

В Запорізькій області внаслідок необережного поводження зі зброєю 17-річна дівчина отримала поранення обличчя.

На Запоріжжі 16-річна дівчина вистрілила з рушниці подрузі в обличчя

В смт Комишуваха у Запорізькій області в одному будинку зібралися чотири подруги віком від 15 до 17 років, коли не було батьків.

– Дочка господаря будинку взяла рушницю батька та під час необережного поводження зі зброєю, стався випадковий постріл. Потерпіла 2002 року народження отримала травму обличчя, – розповіли у ГУНП у Запорізькій області.

Рушницю правоохоронці вилучили. Співробітники поліції проводять перевірку щодо легальності та умов зберігання зброї.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкції статті передбачають покараннядо п’яти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Кропивницький (Кіровоградська область) вбили адвоката Олександра Іванова.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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