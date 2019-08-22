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Розігнався до 140 км/год! У Німеччині 8-річний хлопчик викрав батьківський Volkswagen

У місті Зоест, що на заході Німеччини, 8-річний хлопчик викрав у батьків Volkswagen.

Розігнався до 140 км/год! У Німеччині 8-річний хлопчик викрав батьківський Volkswagen

У Німеччині 8-річна дитина сіла у батьківський Volkswagen Golf і попрямувала до найближчого автобану А-44.

Хлопчик розігнався зі швидкістю 140 км/год. Через якийсь час він зрозумів, що така швидкість йому не по плечу і припаркувався на узбіччі. Він включив сигнальні вогні і навіть поставив попереджувальний “трикутник”, чекаючи на допомогу.

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– Я просто хотів трохи покататися, – сказав він поліцейським.

У результаті автопригоди ніхто не постраждав.

Батьки хлопчика розповіли, що це для них не у новинку – їхній син уже влаштовував подібні поїздки.

До речі, у Волгоградській області (Росія) дворічна дитина на машині збила маму.

Джерело: ВВС

Фото: Pixabay

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