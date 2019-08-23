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Факти / Надзвичайні події

Гасили дві години: в Одеській області на фермі загорілося 700 т сіна

В Одеській області на території ферми загорілися чотири скирти сіна загальною вагою 700 т, пожежу локалізовано.

Гасили дві години: в Одеській області на фермі загорілося 700 т сіна

У ніч на 23 серпня о 2.09 ночі в селі Солтанівка Любашівського району спалахнули чотири скирти сіна загальною вагою 700 т.

– На відкритій території ферми ТОВ Племзавод Троїцьке виникла пожежа чотирьох окремо розташованих скирт сіна загальною вагою 700 т (по 175 т кожна, врожай 2018 та 2019 років), – вказали рятувальники.

О 3.52 пожежу локалізовано.

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До гасіння залучено 9 людей та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про пожежу в Токіо Стар в одному матеріалі.

Джерело: ДСНС

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