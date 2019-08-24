У Києві на Майдані незалежності невідомий вдарив чоловіка по голові.

У центрі столиці невідомий у натовпі вдарив чоловіка по голові і втік. Потерпілому надають медичну допомогу.

Це сталося на Майдані незалежності. Патрульні намагаються наздогнати злочинця.

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– Чи вдасться його наздогнати у натовпі, не відомо. Будьте обережні, – попереджають у співтоваристві dtp.kiev.ua.











Вдарив по голові і втік: на Майдані невідомий напав на чоловіка у натовпі / 3 фотографии

До речі, у Києві біля станції метро Голосіївська між двома групами осіб виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Внаслідок події постраждало троє чоловіків.