У Києві на Майдані незалежності невідомий вдарив чоловіка по голові.
У центрі столиці невідомий у натовпі вдарив чоловіка по голові і втік. Потерпілому надають медичну допомогу.
Це сталося на Майдані незалежності. Патрульні намагаються наздогнати злочинця.
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– Чи вдасться його наздогнати у натовпі, не відомо. Будьте обережні, – попереджають у співтоваристві dtp.kiev.ua.
Вдарив по голові і втік: на Майдані невідомий напав на чоловіка у натовпі / 3 фотографии
До речі, у Києві біля станції метро Голосіївська між двома групами осіб виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Внаслідок події постраждало троє чоловіків.
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