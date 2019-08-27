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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом чоловік прострелив сусідові ногу через велосипед

У Київській області чоловік через велосипед влаштував стрілянину.

Під Києвом чоловік прострелив сусідові ногу через велосипед

У селі Горенка Київської області 60-річний чоловік з невідомої зброї стріляв у сусіда. У результаті чого останній отримав поранення ноги.

Повідомлення до поліції надійшло від 47-річного потерпілого. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції.

З’ясувалося, що між сусідами давно тривають неприязні стосунки та непорозуміння. Конфлікт стався через звинувачення у крадіжці  велосипеда. Цього разу інцидент закінчився стріляниною.

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Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15 та за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Триває слідство.

До речі, на Чернігівщині співробітник Служби безпеки України у нетверезому стані їздив за кермом автомобіля і влаштував стрілянину.

Джерело: Нацполіція

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