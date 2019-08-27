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Потік зносив машини, метро затопило – злива у Мадриді

Після тривалої спеки в Мадриді (Іспанія) пройшла злива, яка затопила метро міста.

Перед дощем

Десятки автомобілів постраждали у результаті сильної зливи, яка пройшла у Мадриді (Іспанія).

Іспанську столицю буквально затопило. По місту плавали автомобілі, а пересуватися було просто неможливо.

Крім того, владі Мадрида довелося закрити кілька гілок метро, ​​оскільки вода дісталася і туди.

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У передмісті столиці Іспанії також випав град.

Інформації про постраждалих у результаті зливи наразі немає.

До слова, генсек ООН Антоніу Гутерреш оголосив про надзвичайну кліматичну ситуацію у світі.

Відео: Guardian News

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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