У Миколаєві діти знайшли хімічні реактиви посеред вулиці, через які отримали незначні опіки.

У Миколаєві 26 серпня поблизу розібраного гаража на одній із вулиць виявлено хімічні реактиви. Про це було повідомлено співробітників поліції.

Хімреактиви знайшли місцеві дітлахи, які отримали від знахідки незначні опіки.

Експерти, які прибули на місце, виявили, що відкриті ємності містять сірчану кислоту.

Читайте: Була малограмотна: на Тернопільщині жінка замість ліків вколола собі отруту

Нині рятувальники пляму із кислотою нейтралізували, загрози для людей немає.

Як повідомлялося, на початку серпня на Миколаївщині з цистерни стався витік хімічно-небезпечної речовини.