PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Знайшли кислоту на вулиці: у Миколаєві діти отримали хімопіки

У Миколаєві діти знайшли хімічні реактиви посеред вулиці, через які отримали незначні опіки.

Знайшли кислоту на вулиці: у Миколаєві діти отримали хімопіки

У Миколаєві 26 серпня поблизу розібраного гаража на одній із вулиць виявлено хімічні реактиви. Про це було повідомлено співробітників поліції.

Хімреактиви знайшли місцеві дітлахи, які отримали від знахідки незначні опіки.

Експерти, які прибули на місце, виявили, що відкриті ємності містять сірчану кислоту.

Читайте: Була малограмотна: на Тернопільщині жінка замість ліків вколола собі отруту

Нині рятувальники пляму із кислотою нейтралізували, загрози для людей немає.

Як повідомлялося, на початку серпня на Миколаївщині з цистерни стався витік хімічно-небезпечної речовини.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смердючі ями і провалля: у Миколаєві машини провалюються під землю
Розвели три мости: десантний корабель ВМС зайшов на ремонт у Миколаєві
На Миколаївщині підліток-екстремал повис на електроопорі після удару струмом
На Миколаївщині стався витік хімічно-небезпечної речовини
У Миколаєві на дитячому майданчику знайшли гранату
Витік титану на заводі у Запоріжжі: загрози населенню немає
Під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу дітей-велосипедистів
У Миколаєві знайшли тіло відомого дитячого хірурга
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка