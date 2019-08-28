В одному з сіл Балтського району Одеської області жінка знайшла на узбіччі дороги чоловічу голову.

В Одеській області мешканка Балтського району виявила страшну знахідку на узбіччі – голову чоловіка. Вона повідомили у поліцію.

Правоохоронці встановили, що загиблий – місцевий житель, який проживав у покинутому будинку неподалік. Там і знайшли його тіло, яке вже розкладалось.

47-річний чоловік жив один і вживав алкоголь. Останнього разу його бачили місяць тому, але це нікого не здивувало, адже він говорив про наміри виїхати. Двері його будинку були відчинені навстіж.

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У ході судово-медичного огляду і розтину тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Однак остаточні висновки про причини смерті будуть зроблені після отримання результатів судово-медичної експертизи.

Порушено справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

До речі, у селі Новолутківка Кіровоградської області чоловік вбив рідну матір та відрубав їй голову сокирою.