Володимир Зеленський прокоментував обвал будинку в Дрогобичі та анонсував проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні.

Обвал будинку в Дрогобичі прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Лідер держави повідомив, що на місці трагедії задіяні всі необхідні сили, які продовжують діставати людей з-під завалів. Президент поспівчував загиблим у трагедії.

Також Зеленський повідомив, що розглядається дві версії трагедії: вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриттів.

Президент висловив жаль, що житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані.

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– Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців, – заявив він.

За словами Зеленського, завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових.

Нагадаємо, у Дрогобичі обвалився будинок, у результаті чого загинуло двоє осіб.