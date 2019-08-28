У Кривому Розі у квартирі знайшли тіла подружжя.

У Кривому Розі подружню пару знайшли мертвою у власній квартирі на вулиці Спаській.

У чоловіка були порізані вени, а у жінки обличчя було перев’язане тканиною. Вони знаходилися у різних кімнатах.

Сусіди помітили трупний запах, що йшов з квартири і сповістили про це доньку власників квартири. Вона і знайшла їх мертвими у квартирі.

Попередньо, померлому чоловікові було 68 років, а жінці – 67.

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Сусіди кажуть, що пара часто сварилася, чоловік випивав. За словами дочки, чоловік був агресивним, він раніше бив її саму і часто – свою дружину.

До речі, в одному з сіл Балтського району Одеської області жінка знайшла на узбіччі дороги чоловічу голову.

Джерело: Первый городской