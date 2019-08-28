У Дрогобичі, де було зруйновано один із під’їздів, обвалилася ще одна плита над руїнами, загрози вцілілим під’їздам не виявили.

У Дрогобичі о 15.00 стався обвал верхньої плити, яка нависла над руїною. Ніхто з рятувальників не постраждав.

Також відбувся огляд під’їздів експертом, за висновками якого загроз подальшого обвалу у сусідніх під’їздах немає.

Мешканцям дозволять забрати речі з квартир. Зараз рятувальники готують підпори для даху щоб запобігти його обвалу.

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Вибух у Дрогобичі: у будинку обвалилася ще одна плита / 3 фотографии

Адміністрація КП Дрогобичводоканал повідомила, що водопостачання припинили на весь квартал, у зв’язку з тим, що обвал у будинку спричинив руйнацію комунікацій.

Соціальні служби зобов’язано організувати забезпечення води до осель осіб з інвалідністю, які проживають у кварталі.

– Загалом евакуйовано 103 особи. Чотири сім’ї потребують забезпечення житлом, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, у Дрогобичі обвалився будинок, у результаті чого загинуло двоє осіб.

Джерело: Дрогобицька міська рада