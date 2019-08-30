У селі Забуяння Київської області троє чоловіків серед ночі увірвалися до хати 56-річної жінки – били, душили дротом і топили у мисці з водою.

Після кількох годин тортур нападники зробили жінці ін’єкцію з невідомою речовиною, сказавши їй, що це смертельний яд.

Наостанок злочинці замотали її у простирадло, кинули на підлогу, облили водою і замкнули у хаті.

Отямившись, побита жінка дивом звільнилася, вилізла з хати через вікно, добігла до сусідки і викликала поліцію.

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А таємничий препарат, який вкололи жінці, на щастя, виявився не отрутою, а заспокійливим.

Досі не зрозумілі мотиви розбійного нападу. Сусіди припускають, що жінці, яка усе життя працювала юристом, могли помститися за її професійну діяльність.

А родичі вважають, що злочинці хотіли грошей і діяли за чиєюсь наводкою. Бо пенсіонерка нещодавно відремонтувала і добудувала батьківську хату, ще й квартиру в Києві має.

Але злочинці знайшли у пенсіонерки лише тоненьку золоту каблучку, 100 євро та близько 300 грн.

Нещодавно у Білій Церкві двоє чоловіків протягом 16 годин утримували жінку в квартирі багатоквартирного будинку. Вони били її та ґвалтували.