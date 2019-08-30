PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Душили і топили у мисці з водою: на Київщині троє чоловіків катували пенсіонерку

У селі Забуяння Київської області троє чоловіків серед ночі увірвалися до хати 56-річної жінки – били, душили дротом і топили у мисці з водою.

поліція

Після кількох годин тортур нападники зробили жінці ін’єкцію з невідомою речовиною, сказавши їй, що це смертельний яд.

Наостанок злочинці замотали її у простирадло, кинули на підлогу, облили водою і замкнули у хаті.

Отямившись, побита жінка дивом звільнилася, вилізла з хати через вікно, добігла до сусідки і викликала поліцію.

Читайте: Пограбування у Дніпрі: у чоловіка біля під’їзду відібрали сумку з $100 тис.

А таємничий препарат, який вкололи жінці, на щастя, виявився не отрутою, а заспокійливим.

Досі не зрозумілі мотиви розбійного нападу. Сусіди припускають, що жінці, яка усе життя працювала юристом, могли помститися за її професійну діяльність.

А родичі вважають, що злочинці хотіли грошей і діяли за чиєюсь наводкою. Бо пенсіонерка нещодавно відремонтувала і добудувала батьківську хату, ще й квартиру в Києві має.

Але злочинці знайшли у пенсіонерки лише тоненьку золоту каблучку, 100 євро та близько 300 грн.

Нещодавно у Білій Церкві двоє чоловіків протягом 16 годин утримували жінку в квартирі багатоквартирного будинку. Вони били її та ґвалтували.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Києвом жорстоко вбили будівельника
Зарізали і кинули в канаву: під Києвом жорстоко вбили будівельника
Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом
Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом – затримано 30 осіб
Під Києвом чоловік прострелив сусідові ногу через велосипед
Під Києвом чоловік прострелив сусідові ногу через велосипед
Згвалтування
Знущалися 16 годин! У Білій Церкві двоє чоловіків били і гвалтували жінку
Розбив вітрини і погрожував рушницею: у Києві чоловік пограбував ювелірний магазин
Розбив вітрини і погрожував рушницею: у Києві чоловік пограбував ювелірний магазин
Вдарив по голові і втік: на Майдані невідомий напав на чоловіка у натовпі
Вдарив по голові і втік: на Майдані невідомий напав на чоловіка у натовпі
Грабували будинки: на Київщині поліція затримала злочинне угруповання
Грабували будинки: на Київщині поліція затримала злочинне угруповання
Замовне вбивство в Броварах
Вбивство двох жінок в Броварах інсценували, щоб затримати замовника
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка